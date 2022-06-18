Накануне Владимир Путин отметил, что заявления администрации США о вине Москвы за экономический кризис рассчитаны на тех, кто не умеет писать и читать.

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Многие жители США поддержали президента России Владимира Путина после его ответа на заявление главы Белого дома Джо Байдена об инфляции в Соединенных Штатах. Ранее американский лидер неоднократно обвинял официальную Москву в ухудшении экономических показателей США.

Происходящее на топливном и продовольственном рынке, где инфляция достигла рекордных значений, Байден назвал «налогом Путина». Сам глава российского государства, выступая на ПМЭФ, заявил, что подобные высказывания рассчитаны на тех, кто не умеет писать и читать.

«То есть практически на всех либеральных западников», - написал Decemberist. «Мы просто зовем таких демократами», - пошутил Southpaw Nothin. «Это он о Джо Байдене», - предположила Itsameila. «Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно "виноват Путин". Если вы в это верите, вы безнадежны», - заметил John Smith. «Ситуация с Украиной повлияла на Запад только тогда, когда сам Запад решил ввести санкции против собственного народа», - уверен Jonathan Falcon.

Санкции коллективного Запада были введены еще до начала специальной военной операции России на Украине, но после 24 февраля они многократно усилились. Это не могло не сказаться на ситуации в мировой экономике и этому президент России посвятил часть своего выступления в Санкт-Петербурге.

Тем временем, согласно социологических опросов в Штатах, рейтинг одобрения деятельности президента США опустился до рекордных 39 процентов.