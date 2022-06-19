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В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище состоялся выпуск офицеров

Сергей Лебедев
00:17 19.06.2022
Войска пополнят 250 специалистов, прошедших обучение по семи военно-учетным специальностям.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Тюмени состоялся торжественный выпуск молодых офицеров из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Выпуск приурочен к 65-й годовщине со дня образования учебного заведения. Войска пополнят 250 специалистов, прошедших обучение по семи военно-учетным специальностям.

Мероприятия по случаю выпуска лейтенантов из единственного в России высшего военно-инженерного командного училища состоялись на территории самого училища и на площади 400-летия Тюмени. В ходе праздничной церемонии выпускники, офицеры ведомственного учебного заведения и приглашенные гости заложили «Капсулу времени» у мемориала «Выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга», а также возложили цветы к мемориалу «Военных инженеров всех поколений» на территории учебного заведения.

Затем на площади 400-летия Тюмени выпускникам вручили дипломы об окончании училища. Молодые офицеры произнесли слова клятвы, а затем попрощались со знаменем учебного заведения.

Начальник инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поздравил новоиспеченных офицеров, а также поблагодарил родителей, профессорско-преподавательский состав училища за воспитание достойных граждан, пополнивших офицерский корпус российской армии.

Церемония завершилась показательными выступлениями по рукопашному бою, торжественным проходом роты почетного караула и праздничным выступлением оркестра, а также выставкой специальной и военной техники инженерных войск.

Также состоялся выпуск офицеров и в других военных учебных заведения. Торжественные церемонии прошли в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве и в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме. 

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