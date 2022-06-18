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В Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров

22:00 18.06.2022
В этом году из стен академии выпустились более 250 офицеров по 19 различным специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения дипломов офицерам об окончании военного вуза. В торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, а также руководство академии и ветераны данного рода войск.

В этом году из стен академии выпустились более двухсот пятидесяти офицеров по девятнадцати различным специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Еще более пятисот тридцати офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии.

Более ста тридцати выпускников были награждены медалями Минобороны России за отличное окончание учебного заведения и дипломами с отличием за высокие показатели в учебе в Военной академии и ее филиале.

Кроме того, выпуск офицеров прошел в Военной академии связи имени маршала СССР С.М.Буденного. В этот торжественный день документы об окончании учебы в военном вузе получили более семисот связистов. Вместе с офицерами ВС РФ из академии выпустились и представители армий дружественных иностранных государств.

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