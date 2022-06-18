В Военной академии РХБЗ им. С.К. Тимошенко состоялся выпуск офицеров

В 2022 году из академии выпустились более 280 военнослужащих, в том числе 10 представителей иностранных государств. Дипломы с отличием были вручены 47 офицерам.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

На плацу Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Костроме состоялась церемония вручения дипломов офицерам об окончании высшего военно-учебного заведения.

В этом году из академии выпустились более двухсот восьмидесяти военнослужащих, в том числе десять представителей иностранных государств. Сорока семи офицерам были вручены дипломы с отличием.

В мероприятии приняли участие начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов, губернатор Костромской области Сергей Ситников, участники спецоперации на Украине, а также выпускники учебного заведения.

Основной задачей Военной академии является осуществление учебной деятельности по различным образовательным программам высшего и среднего образования, а также научно-исследовательской деятельности.

Научная сфера деятельности является одной из основных в учебном заведении, она направлена на повышение обороноспособности РФ в области РХБ защиты. На сегодняшний день Военная академия является вузом новой формации и может похвастаться современной учебно-материальной базой. По степени технической оснащенности образовательное учреждение занимает одно из первых мест в России.

Основным заказчиком на подготовку военных кадров является Минобороны России. Кроме того, академия РХБЗ осуществляет подготовку специалистов для других федеральных органов исполнительной власти. Ежегодная востребованность выпускников составляет 100%. С 2018 года Военная академия стала проводить набор девушек.

В учебном заведении проходят обучение офицеры стран ближнего и дальнего зарубежья: Ливии, Сирии, Лаоса, Палестины, Белоруссии и других государств. При этом обучение ведется на русском языке. Уровень образования, который получают курсанты вуза, высоко ценится за рубежом.

Кроме того, сегодня в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошла церемония вручения дипломов офицерам об окончании военного вуза. В торжественном мероприятии приняли участие командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, а также руководство академии и ветераны данного рода войск. В этом году из стен академии выпустились более 250 офицеров по 19 различным специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.