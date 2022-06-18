Сухогруз терпит бедствие в Черном море у берегов Туапсе

Как утверждается, на время проведения ремонтных работ местным портом был выделен буксир для откачки воды.

© Фото: Максим Чепурков, DRIVE2 Туапсе, ВКонтакте

Судно под флагом Камеруна у берегов Туапсе запросило помощь из-за нарушения балластной системы, имеется крен. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

«Туапсинский район, порт, на рейде судно под флагом Камеруна, сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было», - цитирует агентство слова источника.

Также утверждается, что на время проведения работ портом Туапсе был выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. Кроме того, капитан судна запросил помощи с буксировкой для того, чтобы избежать переворачивания судна.

По последней информации, в Росморречфлоте уточнили, что ситуация с сухогрузом под Туапсе стабилизировалась. Данных о том, что оно терпит бедствие, нет.

В марте российский сухогруз, находящийся в акватории Черного моря недалеко от полуострова Крым, подал сигнал бедствия. Как сообщалось, на борту корабля находилось 12 человек. Кроме того, сухогруз перевозил минерал «шпат» весом 3,3 тысячи тонн.