Российский сухогруз подал сигнал бедствия в Черном море

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Российский сухогруз, находящийся в акватории Черного моря недалеко от полуострова Крым, подал сигнал бедствия. Как стало известно из сообщений прессы, судно будто бы находится в 2,5 миль от мыса Такиль.

Согласно имеющимся данным, на борту корабля находятся 12 человек. Кроме того, сухогруз перевозит минерал «шпат» весом 3,3 тысячи тонн.

В настоящее время, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, корабль начинает заполнятся водой. По информации СМИ, к сухогрузу уже выдвинулось аварийно-спасательное судно.