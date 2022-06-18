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В Общественном объединении пассажиров объяснили, как съездить на Байкал по доступной цене

Максим Крюков
18:45 18.06.2022
Он подчеркнул, что сейчас комплексные решения приняты как по турам, так и по регулярным рейсам для тех, кто путешествует самостоятельно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, RussianLook, globallookpress
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Меры государственной поддержки позволили снизить стоимость авиаперелетов на чартерных рейсах на Байкал до шести тысяч рублей в одну сторону. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов.

«В настоящий момент в РФ запущена чартерная программа авиаперелетов, которая позволяет снизить стоимость до достаточно приемлемых значений. Если мы говорим про Камчатку - всегда очень дорого было туда ехать - сейчас билеты в одну сторону стоят 6 тысяч на чартерный самолет. Сопоставимые значения на перелеты на Байкал, запущено такое сообщение благодаря государственной поддержке в дополнение к тому большому количеству рейсов, которые есть», - сказал он.

Зотов подчеркнул, что сейчас комплексные решения приняты как по турам, так и по регулярным рейсам для тех, кто путешествует самостоятельно. Средняя стоимость тура на Байкал составляет от 40 до 50 тысяч рублей. В эту сумму включены перелет, проживание на одну неделю, завтраки и незначительные экскурсионные программы.

Он также отметил, что у людей есть возможность вернуть 20% денежных средств до двадцати тысяч рублей. Также для Дальнего Востока будет предусмотрена компенсация расходов до сорока тысяч рублей.

На вчерашнем выступлении на ПМЭФ-2022 Владимир Путин призвал сделать Байкал визитной карточкой экологического туризма. Российский президент добавил, что одной из целей является выведения города Байкальск на принципиально иной уровень жизни.

Кроме того, глава государства назвал одним из главных принципов развития России достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов. Также в ходе своего выступления он отметил, что РФ никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, как бы сильно этого ни хотели западные страны.

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