В стране и мире Путин поручил повысить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток Елизавета Потейчук Срок исполнения данного поручения - 30 сентября текущего года. © Фото: Mikhael Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Срок исполнения данного поручения - 30 сентября текущего года. «Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. По ее словам, Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой также наблюдают за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекают их. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика