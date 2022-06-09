Путин поручил повысить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Срок исполнения данного поручения - 30 сентября текущего года.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что рост цен на отдых на российских курортах этим летом не превышает сезонных колебаний. По ее словам, Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой также наблюдают за отдельными фактами необоснованного повышения цен и пресекают их.