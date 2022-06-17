Путин: необходимо достичь в РФ независимого от иностранных институтов технологического суверенитета

Глава государства подчеркнул, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии.

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Президент России Владимир Путин назвал одним из главных принципов развития страны достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов. Об этом он сказал в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

«Сквозной принцип развития России - достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов», - заявил российский лидер.

Также президент отметил, что Российская Федерация никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, как бы сильно этого ни хотели западные страны.

Кроме того, глава государства заявил, что Россия будет и дальше взаимодействовать с дружественными западными компаниями, которые работают с Москвой, несмотря на «выкручивание рук». Президент также подчеркнул, что пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и адаптация к внешним условиям.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что у России больше шансов на технологический суверенитет, чем у других стран. По его словам, главными приоритетами страны являются обороноспособность, а также энергетическая и продовольственная безопасность.