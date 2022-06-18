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Немцы согласились со словами Путина о провале антироссийских санкций

Виктория Ивашечкина
15:13 18.06.2022
Днем ранее президент РФ указал на то, что введенные ограничения прежде всего сказываются на самой Европе.
Немцы согласились со словами Путина о провале антироссийских санкций
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Читатели немецкого издания Die Welt согласились со словами президента России Владимира Путина о провале санкций против России. Об этом российский глава говорил в пятницу, 17 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин заявил, что «экономический блицкриг против России» с самого начала был обречен на провал. Кроме этого, президент России подчеркнул, что санкции больше ударили по самому Западу. Таким образом, большинство читателей издания согласились с мнением Путина. 

«К сожалению, там, где он прав, он прав. Мы вредим себе больше, чем ему», - подчеркнул пользователь с никнеймом Gaston V.

«Санкции работают очень хорошо. Против нас», - согласился пользователь Gabriele H.

«Прежде всего мы наказали себя. Инфляция усиливается из-за нехватки энергии и, как следствие, роста затрат. Частные домохозяйства беднеют, экономика катится все дальше и дальше в пропасть», - поддержал Путина Daniel W.

Ранее сообщалось, что многие жители США поддержали Владимира Путина после его ответа на заявление главы Белого дома Джо Байдена об инфляции в Соединенных Штатах. Американский лидер неоднократно обвинял официальную Москву в ухудшении экономических показателей США.

Дело в том, что происходящее на топливном и продовольственном рынке, где инфляция достигла рекордных значений, Байден назвал «налогом Путина». Сам Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что подобные высказывания рассчитаны на тех, кто не умеет писать и читать.

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