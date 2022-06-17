Путин заявил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что экономический блицкриг против Российской Федерации изначально не имел шансов на успех.

«Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар своими руками, там растут цены», - также отметил российский лидер.

Ранее российский лидер рассказал, что страны «золотого миллиарда» считают всех остальных своими колониями и вторым сортом.

Кроме этого, Владимир Путин в ходе пленарного заседания обратил внимание на то, что Соединенных Штаты объявили себя «посланниками Господа» на Земле. По его словам, мир в котором Вашингтон объявляет свои интересы священными, не может быть устойчивым.