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Die Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным

Ян Брацкий
08:26 17.06.2022
Накануне канцлер ФРГ, премьер-министр Италии и президент Франции выступили за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС.
Die Welt: Макрон, Шольц и Драги убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Путиным
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Во время визита на Украину лидеры Франции, Италии и Германии возможно убеждали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с официальной Москвой. Об этом пишет газета Die Welt.

«Взамен главы государств и правительств "за закрытыми дверями", скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - сообщило издание

Помимо прочего, каждый европейский лидер прибыл в Киев с собственной политической повесткой. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите мирных жителей ранее признанных Народных республик Донбасса. О начале мероприятий президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля отметив, что в планы Москвы не входит оккупация Украины или отдельных ее территорий. Задачи, которые решают ВС РФ, связаны с демилитаризацией и денацификацией Украины.

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