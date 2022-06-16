Политолог рассказал о привезенных в Киев лидерами Франции, Италии и ФРГ программах

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Лидеры Италии, Франции и Германии приехали с официальным визитом в Киев, имея демонстративную и переговорную программы. Об этом «Звезде» рассказал политолог Борис Станкевич.

«У большой европейской тройки: Драги, Макрона и Шольца в ходе их визита в Киев есть две программы: демонстративная и переговорная. В рамках первой будет демонстрация поддержки Киеву и лично Зеленскому, а также стратегического самостоятельного лидерства этих трех стран в Европе», - сказал он.

Эксперт добавил, что значительную часть переговорной программы общественность, скорее всего, не увидит.

Также он отметил, что Владимир Зеленский стал заложником официальных заявлений, сделанных бескомпромиссно и ультимативно. Украинский лидер обозначил цели, которые заключаются в освобождении территорий, включая ДНР и ЛНР. Такие высказывания, в свою очередь, могут обрушить рейтинг президента и вызвать потерю позиций внутри страны.

Сегодня стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии. Так, по словам немецкого политика, Киев является частью «европейской семьи». Макрон, в свою очередь, отметил, что Франция «в любом случае поддерживает статус вступления Украины в Евросоюз».