Минцифры РФ приостановило запуск выдачи цифровых паспортов

Такое решение приняли из-за того, что в данный момент необходимо сконцентрироваться на более насущных проблемах.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации решило заморозить выдачу цифровых паспортов. Такое решение приняли из-за того, что в данный момент необходимо сконцентрироваться на более насущных проблемах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы. Надеемся, что вернемся к этому, когда их решим»,— приводит слова министра РИА Новости.

Отметим, идея введения электронного паспорта в России прорабатывалась в течение последних десяти лет. Однако сроки запуска проекта постоянно передвигались.

В конце прошлого года планировалось начать массово выдавать документы нового образца в январе 2023-го. Тогда же и определили пилотные регионы для внедрения электронных паспортов - Москва, Московская область и Республика Татарстан.