В МВД назвали главное отличие электронного паспорта

Электронный паспорт отличается от обычного тем, что будет изготовлен в виде пластиковой карты. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел.

В ведомстве РИА Новости сообщили, что карта будет содержат электронный чип с биометрическими данными владельца и его цифровой подписью. В процессе выдачи, как уточняется, у человека отсканируют отпечатки двух пальцев.

Цифровые паспорта жители Москвы смогут получить уже в декабре 2021 года. В регионах документы начнут выдавать по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.

Власти рассчитывают насовсем заменить бумажные паспорта на электронные. Также, как сообщалось ранее, функции документа, удостоверяющего личность, сможет выполнять мобильное приложение.