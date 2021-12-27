Названы пилотные регионы для внедрения электронных паспортов

Внедрять цифровые паспорта начнут в пилотном режиме в Москве, Московской области и Республике Татарстан. Их выдача начнется в начале 2023 года, рассказал РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко напомнил, что цифровой паспорт - это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, имеющую несколько степеней защиты, будут нанесены персональные данные человека и его фотография.

При желании в память карты можно будет занести такую информацию как ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. Замена бумажного носителя останется выбором каждого гражданина, однако «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя», отметил вице-премьер.

Системный проект электронного паспорта, по словам Чернышенко, уже готов, проведены технические испытания электронных компонентов - микросхемы и бланка.

«Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов - это Москва, Московская область и Республика Татарстан», - сказал он.

Чернышенко добавил, что пользоваться электронным паспортом при этом можно будет в любой точке России.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что на первоначальном этапе, согласно прогнозам, число выданных электронных паспортов составит не менее 100 тысяч. Она подчеркнула, что количество выдаваемых паспортов нового образца будет напрямую зависеть от желания граждан их получить.