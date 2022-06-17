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Соглашения на сотни миллиардов: чем закончился первый официальный день работы ПМЭФ-2022

Сергей Лебедев
02:50 17.06.2022
В форуме участвуют делегации больше ста стран.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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Миллиардные инвестиции в модернизацию железных дорог, новый туристический комплекс под Севастополем и строительство заводов и промышленных парков. Таковы результаты соглашений, которые подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Также не обошлось на ПМЭФ без горячих дискуссий чиновников и бизнесменов.

Одним из главных выступающих на форуме стала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она обрисовала финансовое будущее страны и предупредила, что рынок уже не будет таким, как прежде.

«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Нужно переосмыслить и, наконец, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок: большая степень переработки, большее создание конечной продукции», - заявила глава ЦБ.

Необходимость изменений коснулась многих стран. Антироссийские санкции бьют по разным участникам рынка. В том числе, по инициаторам ограничений. Для нашей же страны наступило сейчас «время возможностей». Не копировать чужие разработки, а делать свои на качественно новом уровне. Такое направление задается российской экономике уже сейчас, заявляет министр финансов Антон Силуанов.

«В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты», - говорит чиновник.

В совместном развитии новых торговых путей заинтересованы многие зарубежные инвесторы, которые приехали в Санкт-Петербург. В форуме участвуют делегации больше ста стран. Так, Россия и Саудовская Аравия договорились о продолжении совместной работы по балансировке рынка энергоресурсов.

Одной из крупнейших стала китайская делегация. Бизнесмены нацелены увеличить товарооборот между странами до сотен миллиардов долларов. Немало внимания на форуме уделили и уходу зарубежных компаний из России. Чиновники отметили, что не сильно переживают по данному поводу. Решения есть.

Отметим, впереди еще два дня работы форума. А объем инвестиционных соглашений уже громадный. Это еще раз подтверждает, что ПМЭФ является ведущей мировой площадкой для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, и мира в целом.

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