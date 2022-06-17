Мантуров заявил о планах возрождения в России автобрендов «Волга» и «Победа»

О сроках начала производства пока не сообщается.

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У министерства промышленности и торговли есть планы по возрождению автомобильных брендов «Волга» и «Победа». Об этом рассказал глава ведомства Денис Мантуров.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то и то», - приводит его слова РБК.

Министр отметил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом он не уточнил возможные сроки начала производства.

Сегодня Денис Мантуров заявил, что компания «АвтоВАЗ» планирует выйти на производство восьмисот тысяч автомобилей в год. Данного показателя планируется добиться до 2024 года.

Ранее стало известно, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич». Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на первом этапе на предприятии организуют производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – выпуск электромобилей.