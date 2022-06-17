Мантуров: «АвтоВАЗ» планирует выпускать 800 тысяч автомобилей в год

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Компания «АвтоВАЗ» планирует выйти на производство 800 тысяч автомобилей в год. Данного показателя планируется добиться до 2024 года. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он также добавил, что у производителя есть право делать те модели, которые он посчитает нужным.

«У нас есть планы полностью загрузить площадку «Автоваза» вместе с Ижевском - выйти на 800 тысяч машин в год. Это не произойдет моментально, но за 2023-2024 годы мы рассчитываем выйти на такие мощности», - сказал «Коммерсанту» Мантуров.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома поручил правительству подготовить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 1 сентября этого года. Ее ключевым элементом должно стать наличие собственных критических технологий и производств.

Глава государства также отметил, что снижение цен на металл и укрепление национальной валюты должно сказаться на итоговой стоимости легковых автомобилей. Владимир Путин подчеркнул, что они должны быть доступными для потребителей.