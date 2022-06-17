Мирному урегулированию минимум внимания: о чем в Киеве говорили европейские лидеры с Зеленским

Главы Франции, Германии и Италии обсудили с президентом Украины поставки оружия и членство в ЕС.

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В минувший четверг Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Лидеры государств прибыли в Украину, чтобы оценить реальные настроения украинского руководства и попробовать уговорить президента Владимира Зеленского двигаться к компромиссу с Россией.

К их визиту было приковано внимание почти всех европейских телеканалов. Одним из первых с представителями прессы пообщался президент Франции. Он заявил, что визит является посланием Евросоюза для украинского народа.

«Мы их поддерживаем и продолжим это делать, потому что предстоящие недели будут очень трудными», - сказал Эмманюэль Макрон.

Также высказался и Олаф Шольц, которого неоднократно критиковал Владимир Зеленский за желание сохранить баланс в отношениях и с Москвой и с Киевом. Ранее канцлер отказывался ехать на Украину из-за решения киевских властей не принимать у себя немецкого президента Штанмайера.

«Этому конфликту должен прийти конец. С помощью всеобъемлющей поддержки, которую мы оказываем, и с помощью санкций», - заявил немецкий лидер.

Стоит отметить, что в отличие от приверженцев идеи «сражаться до победного», представленных Польшей, странами Балтии и Великобританией, лидеров Франции, Германии и Италии ранее называли фракцией переговоров в Евросоюзе. Италия недавно даже предлагала свой мирный план урегулирования.

Однако в сделанных по итогам встречи в Киеве заявлениях западных политиков теме мирного урегулирования уделено минимум внимания. Лидеры ЕС уверили, что поддержат Украину на пути в ЕС, а немецкий канцлер призвал немедленно предоставить Киеву статус кандидата.

«Я и мои коллеги прибыли сегодня в Киев с ясным посылом: Украина относится к европейской семье. Мы за положительное решение касательно статуса кандидата Украины, о чем и будем говорить на предстоящем саммите ЕС», - подытожил Олаф Шольц.

Французский лидер добавил, что с Владимиром Зеленским обсудили нужды Украины в гуманитарной, экономической и военных сферах. Также Макрон в Киеве пообещал, что Европа будет поддерживать до победного конца.

Ещё одной целью визита европейских лидеров была попытка показать Вашингтону, что Брюссель является политически независимым. Пока же влияние США на Украину значительно. Именно Штаты могли повлиять на остановку переговорного процесса.