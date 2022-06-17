«Партия переговоров»: политолог объяснил цель визита Макрона, Шольца и Драги в Киев

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Побывавшие в Киеве 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги представляют так называемую «фракцию переговоров» в Евросоюзе. Лидеры государств хотят оценить реальные настроения украинского руководства и попробовать уговорить президента Владимира Зеленского двигаться к компромиссу с Россией, рассказал в беседе со «Звездой» заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Партия переговоров» в ЕС противостоит «партии войны», которую номинально представляют Польша и страны Прибалтики, однако реально возглавляет Великобритания, объяснил эксперт.

«Они [Макрон, Шольц, Драги. - Прим.ред.]едут уговаривать Зеленского все-таки поступиться принципами, поступиться, в том числе, и территориями для того, чтобы достичь определенного компромисса, мира. Зеленский, в свою очередь, публично будет [такие предложения]отвергать, возмущаться, требовать больше поддержки и финансовой, и вооружения, но в глубине будут с ним вестись серьезные переговоры. На самом деле, он должен понимать ситуацию отчаянную, в которой оказался», - рассказал Жарихин.

Собеседник при этом отметил, что уговаривать Зеленского может быть бессмысленно, так как решения принимаются на самом деле, в первую очередь, в Вашингтоне, во втором - в Лондоне.

«Я думаю, они просто еще хотят прозондировать реальные настроения в руководстве Украины для того, чтобы в дальнейшем, все-таки, бороться за свою позицию с реальными лидерами "партии войны"», - сказал политолог.

Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев 16 июня и провели встречу с Зеленским. По данным СМИ, их визит может быть отчасти связан с желанием показать США свою политическую независимость.