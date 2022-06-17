Программа льготной ипотеки под 7% в РФ может начать работу на следующей неделе

По словам главы Минстроя, соответствующее решение будет принято на Госсовете уже во вторник.

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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что программа льготной ипотеки в стране может заработать уже на следующей неделе. Об этом он рассказал на полях ПМЭФ.

«Во вторник будет принято решение на Госсовете, об этом сегодня объявлено. Со следующей недели заработает», - сказал Файзуллин, подчеркнув, что к этому времени будут проработаны все детали, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 17 июня, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, сейчас ставка в стране составляет 9%, при этом сама программа была продлена до конца этого года. Главной целью данной меры является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей, отметил Путин.

Кроме этого, в начале июня председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Так, в кабмине планируют, что в текущем году в рамках программы будет выдано около 8 000 кредитов для самостоятельного строительства частных домов.