Льготную ипотеку распространили на самостоятельное строительство домов

В кабмине планируют, что в текущем году в рамках программы будет выдано около 8 000 кредитов для самостоятельного строительства частных домов.

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

«Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей. Для остальных регионов - 6 миллионов рублей», - сообщили в правительстве.

В кабмине планируют, что в текущем году в рамках программы будет выдано около 8 000 кредитов для самостоятельного строительства частных домов.

Ранее стало известно, что в России была запущена программа льготной ипотеки для IТ-специалистов. В соответствии с планом правительства, до окончания 2024 года работникам сферы информационных технологий выдадут порядка 50 тысяч льготных ипотечных кредитов.