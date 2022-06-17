Также президент РФ заявил, что ключевые для бизнеса понятия были основательно подорваны западными партнерами намеренно ради удовлетворения амбиций.

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Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в настоящее время ставка по льготной ипотеке составляет 9%, при этом сама программа была продлена до конца этого года. Главной целью данной меры является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей.

Кроме того, российский лидер заявил, что ключевые для бизнеса понятия были основательно подорваны западными партнерами намеренно ради удовлетворения своих амбиций. Также он отметил, что нынешний экономический форум проходит в непростое время, когда основные экономические принципы оказались под ударом.