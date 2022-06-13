Борисов заявил, что у РФ больше шансов на технологический суверенитет, чем у других стран

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что российской экономике удается справляться с санкционным давлением.

© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

У РФ есть больше шансов на технологический суверенитет, чем у других государств. Такое заявление в беседе с РБК сделал заместитель председателя правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов.

По словам вице-премьера, главными приоритетами страны являются обороноспособность, а также энергетическая и продовольственная безопасность.

Кроме того, Борисов подчеркнул, что российской экономике удается справляться с санкционным давлением.

«Мы, конечно, испытываем определенные трудности в промышленной сфере - это понятно. Возможно даже к концу года мы ожидаем некий спад, но не катастрофический. Но я думаю, что после переналаживания дела пойдут гораздо динамичнее», - сказал он.

Ранее Борисов рассказал, каким образом российское высокоточное оружие показало себя в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что в ходе боевых действий отечественному вооружению удалось продемонстрировать свои высокие характеристики.