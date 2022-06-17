Путин: благодаря технологиям Россия обладает не имеющим аналогов гиперзвуковым оружием

Также президент России заявил, что все задачи спецоперации на Украине обязательно будут выполнены.

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Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря имеющимся технологиям РФ имеет гиперзвуковое оружие, до сих пор не имеющее аналогов в мире.

Также Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки в любой момент могут украсть чужие деньги.

По словам президента России, только прямые потери Евросоюза от собственной санкционной политики могут составить 400 миллиардов долларов за год. При этом издержки лягут на плечи простых граждан ЕС.

