В стране и мире ПМЭФ-2022 Путин заявил, что США в любой момент могут украсть чужие деньги Виктория Ивашечкина По словам президента РФ, об этом свидетельствует объективный анализ ситуации. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что США в любой момент могут украсть чужие деньги. «США в любой момент могут украсть чужие деньги, когда им что-то не понравится, это объективный анализ», - отметил российский глава в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Ранее Владимир Путин заявил, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили свои интересы священными, объявили себя посланниками Господа на Земле. Кроме этого, по словам президента, страны «золотого миллиарда» считают всех остальных своими колониями и вторым сортом. Путин отметил, что правящие элиты Запада пребывают в иллюзиях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика