Путин заметил, что проблемы в мировой экономике начались давно из-за безответственной политики стран «Большой семерки».

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Президент России Владимир Путин прокомментировал популярный на Западе термин «путинская инфляция».

«Все мы слышим про "путинскую инфляцию" на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют», - заметил Путин.

По словам Владимира Путина, проблемы с экономикой в мире - не результат событий последних месяцев, включая специальную военную операцию России на Украине. Путин заметил, что все началось задолго до этого из-за безответственной политики стран «Большой семерки».

Также Путин констатировал подрыв доверия к мировым валютам ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий на Западе.

