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Американские лаборатории, действующие на Украине, проводили испытания биопрепаратов на людях, в частности, на пациентах психиатрической клиники под Харьковом. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении российских военных. Есть доказательства еще целого ряда военно-биологических исследований, которые контролировал Пентагон. Еще одна говорящая деталь - финансирование США лабораторий на Украине совпадает со всплеском инфекций в Донбассе.

Р-268. Под этим непримечательным номером скрывался совместный проект двух университетов - имени Тараса Шевченко и штата Колорадо. Минобороны России обнародовало документы, где раскрываются детали этой работы. Заявленная цель - изучение вирусов, способных инфицировать комаров рода Аедес, которые являются переносчиками таких заболеваний, как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявляет, что США уже использовало насекомых в качестве биологического оружия в Африке и на Кубе. Причем граждане Острова Свободы в 80-х годах прошлого века предъявили коллективный иск американскому правительству.

«В материалах коллективного иска отмечено, что эпидемия лихорадки денге на территории Кубы в 1981 году, в результате которой заболело 345 тысяч человек, из них погибло - 158, явилась следствием распространения второго серотипа вируса денге. Этот серотип ранее не фиксировался в странах Карибского бассейна, а вспышка имела явные признаки преднамеренного характера», - поясняет Кириллов.

В Минобороны подчеркивают - в документах НАТО инфекция туляремия рассматривается в качестве одного из приоритетных биологических агентов. Этот возбудитель использовался в ходе войсковых учений Североатлантического альянса на полигонах в Швеции в 2012 году.

«Характерно, что с 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов - среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний», - добавляет Кириллов.

В 2016-2019-м годах, по данным министерства здравоохранения ДНР, заболеваемость туляремией выросла в 9,5 раз.

«Это тяжелое заболевание, относится к возбудителям второй группы опасности из бактериальных агентов. Это не вирус, а бактерия. Наиболее тяжелыми является возбудитель чумы, она относится к первой группе опасности, а сибирская язва, холера, относятся ко второй группе. Туляремия наиболее популярна, она очень заразная и летучая, эффективно передается в аэрозольном состоянии», - рассказывает начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепрунов.

Игорь Кириллов отмечает, что с 2017 года в 12 областях Украины, где находились биологические лаборатории, подконтрольные Пентагону, зафиксировано несколько десятков вспышек гепатита А. Заболели более 10 тысяч человек, и, в большинстве случаев, причина распространения инфекции не установлена.

Ранее в ходе плановой работы по анализу военно-биологической деятельности США и их союзников на Украине стало известно, что сын президента США Хантер Байден участвовал в финансировании работ с патогенами. Об этом свидетельствуют и материалы переписки Байдена с руководством американского инвестиционного фонда.

«В настоящее время легитимно подтверждено наличие нескольких сотен военно-биологических лабораторий США на территориях других стран. На их территории не было ни одного исследования. Это закрытые исследования, источники финансирования - из военного бюджета США, они не обсуждались при согласовании в Сенате», - поясняет эксперт комплексной безопасности, военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

Также благодаря документам, полученным в ходе специальной военной операции, Министерство обороны выявило факты опытов над пациентами психиатрических клиник в Харькове. В период с 2019-го по 2021-й годы. Один из организаторов этой незаконной деятельности - гражданка США Линда Опорто Аль-Харун. Исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года и Аль-Харун неоднократно посещала филиал Мерефской лаборатории, построенный на средства Пентагона в Харьковской области.

«В соответствии с имеющейся информацией, на социально незащищенных гражданах Украины проводились испытания высокоактивных веществ нейромодуляторов, которые вызывали, в том числе, необратимые поражения центральной нервной системы. Это является явным нарушением норм международных договоров в сфере прав человека», - уточняет Кириллов.

Девятого июня Министерство обороны США на своем официальном сайте признало, что на протяжении 20 лет сотрудничало с украинскими биологическими объектами. При этом в заявлении подчеркивается, что цели работы были исключительно мирными.

«Подобная попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, "мечтой прокурора": в документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и других странах бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства. Вместе с тем, представленные США "разъяснения" не содержат ответы на поставленные нами вопросы: Почему работы проводились по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины? С какой целью в биологических исследованиях на Украине принимали участие сотрудники военного ведомства США, а работы проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям?», - комментирует начальник войск РХБЗ.

В Министерстве обороны России уверены - США ведут свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний.