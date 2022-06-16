МО РФ: финансирование США лабораторий на Украине совпадает со всплеском инфекций в Донбассе

В соответствии с докладом Министерства здравоохранения ДНР, в 2016 году заболеваемость туляремией среди военнослужащих и гражданских лиц ДНР и ЛНР выросла по сравнению с 2007 годом в 9,5 раза.

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Резкий всплеск заболеваемости среди военнослужащих и жителей ДНР и ЛНР совпадает с датой начала финансирования Соединенными Штатами Америки биолабораторий на территории Украины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Характерно, что с 2015 года - начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов - среди военнослужащих, а также жителей Луганской и Донецкой народных республик были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний», - сказал он.

Кириллов отметил, что, согласно докладу Министерства здравоохранения ДНР, в 2016 году заболеваемость туляремией среди военнослужащих и гражданских лиц выросла по сравнению с 2007 годом в 9,5 раза.

Кроме того, начальник войск РХБЗ заявил, что американцы изучали в Киеве вирусы, способные инфицировать комаров рода Aedes. Насекомые данного вида являются переносчиками трансмиссивных инфекций, таких, как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка.

С оригиналами и переводом полученных МО РФ американских и украинских документов, использованными в брифинге Игоря Кириллова, можно ознакомиться тут.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов