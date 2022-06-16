В военном ведомстве отметили, что с момента начала финансирования Пентагоном украинских проектов среди военных и мирных жителей были зафиксированы многочисленные случаи заражения инфекциями.

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В Минобороны России сочли недостаточными разъяснения США по биолабораториям на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга.

«Несмотря на заверения Соединенных Штатов о том, что биоисследования на Украине проводятся исключительно в сфере гражданского здравоохранения, были получены документы, подтверждающие взаимодействие военных ведомств этих стран», - отметил Кириллов.

По словам представителя МО РФ, с 2015 года, с момента начала широкомасштабного финансирования Пентагоном украинских проектов, среди военных, а также жителей ЛНР и ДНР были зафиксированы многочисленные случаи инфекционных заболеваний.

В конце мая Минобороны РФ опубликовало ряд документов, имеющих отношение к военно-биологическим программам США на Украине.

В их число входит документ СБУ от 2017 года, где высказывались опасения по поводу использования американцами украинской территории и лабораторий для создания биооружия. Сотрудники СБУ предупреждали Киев о возможных негативных последствиях.

С оригиналами и переводом полученных МО РФ американских и украинских документов, использованными в брифинге Игоря Кириллова, можно ознакомиться тут.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина