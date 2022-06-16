Новак заявил, что Россия не планирует переводить плату за экспорт нефти в рубли

По словам зампреда правительства РФ, дело в том, что в газовой отрасли у страны один экспортер, в нефтяной - несколько.

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Зампредседателя правительства России Александр Новак заявил, что Россия не планирует переводить поставки нефти на оплату в рублях по аналогии с газом.

«Нет, пока нет. У нас в газовой отрасли один экспортер, в нефтяной отрасли у нас экспортеров много. Здесь рынок достаточно либерализованный», - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос, нет ли у России планов сделать точно такую же процедуру оплаты с нефтью, как с газом.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому страны, проводящие в отношении России недружественную политику, должны оплачивать поставки газа в рублях.

Для этого они перечисляют средства в иностранной валюте в Газпромбанк, который покупает на них рубли на бирже и перечисляет импортерам. За счет этих средств и происходит оплата за газ.

Ранее издание New York Times опубликовало материал о том, что поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти скорее всего нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам РФ от экспорта топлива. По мнению экспертов, рост и без того высоких цен на нефть прямо скажется на Европе и Соединенных Штатах.