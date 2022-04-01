«Для Европы это смертельно»: экономист объяснил утверждение России в позиции по рублевой оплате за газ

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Доктор экономических наук Михаил Беляев пояснил в беседе со «Звездой», в чем именно будет выгода принятия платежей за поставки российского газа в национальных рублях. По его словам, это делает российскую сторону свободнее в своих действиях.

«Когда нам платили в иностранной валюте, то судьбы этого платежа находились в руках западной страны, и получалась такая парадоксальная ситуация, что мы наши товары, в данном случае газ, отправляли на Запад, он нам вроде бы исправно платил в евро, но потом эти евро блокировал у себя на счетах. Мы оставались фактически с деньгами и без денег», - рассказал эксперт.

В случае же если конечная сумма платежа будет предоставляться в национальной валюте, в рублях, данный риск снимается. Вместе с тем такая политика России приводит к «развязыванию» санкционного «узла».

«Мы сняли этот блок на поставки нашего газа в Европу, а это все-таки наш товар, и мы должны за него получать выручку. Без нее нам остаться трудно, а для Европы-то это вообще смертельно. Но нам тоже нужен рынок сбыта, это и в наших интересах. Мы стали получать за него полноценную выручку, и этот узел противоречий оказался развязанным», - подытожил Беляев.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам, если недружественные страны с 1 апреля не начнут покупать топливо в рублях. Перед этим его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что одним из вариантов оплаты за российский газ является конвертация средств в рубли через Газпромбанк.