NYT спрогнозировало удар по мировой экономике из-за эмбарго на российскую нефть

По мнению эксперта, рост и без того высоких цен на топливо прямо скажется на Европе и США.

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Обозреватель газеты New York Times Клиффорд Краусс в своей статье заявил, что поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти скорее всего нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам РФ от экспорта топлива.

По его мнению, таким образом Запад хочет ослабить Россию и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов.

«Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины. Однако эта попытка опасна и может провалиться», - отметил Краусс в своем материале.

По мнению эксперта, рост и без того высоких цен на нефть прямо скажется на Европе и Соединенных Штатах.

«Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую», - пояснил обозреватель NYT.

Краусс также прогнозирует, что Европа в любом случае продолжит зависеть от российского природного газа, и эта ситуация может «длится годами».

На днях Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми.