Суд на Украине запретил деятельность «Партии Шария»

Утверждается, что имущество политсилы должно быть передано государству.

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Украинский суд запретил деятельность «Партии Шария», ее имущество должно быть передано государству. Об этом рассказали в общественной организации «Рух чесно» в Telegram-канале.

«Имущество политсилы должны передать в пользу государства, но решение суда еще можно обжаловать в Верховном суде», - говорится в сообщении.

Ранее по решению суда на Украине запретили деятельность партий «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо», «Социалистическая партия Украины».

Напомним, в начале мая стало известно о задержании в Мадриде украинского блогера, основателя политической организации Анатолия Шария. Его подозревают в том числе в государственной измене, сообщили в Службе безопасности Украины.

Позже экс-депутат Верховной рады Илья Кива рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский лично обратился к испанскому правительству для выдачи блогера.