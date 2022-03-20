В стране и мире СНБО Украины приостановил деятельность ряда политических партий Марина Крижановская Среди партий, чья деятельность приостанавливается, есть и «Оппозиционная платформа - За жизнь». © Фото: Pavlo_bagmut Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: На Украине Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность ряда политических партий. Среди таких партий значится и «Оппозиционная платформа - За жизнь». Также в списке находятся «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Министерству юстиции поручено принять меры, «чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политических сил». «СНБО решил приостановить любую деятельность ряда политических партий», - цитирует РИА Новости украинского президента. Немногим ранее сообщалось, что о встрече президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского возможно будет говорить после подготовки и утверждения договора. Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика