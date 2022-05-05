Кива заявил, что Зеленский лично попросил испанское правительство выдать Шария

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Президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к испанскому правительству для выдачи блогера и основателя украинской партии «Партия Шария» Анатолия Шария. Об этом «Звезде» заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

«Зеленский лично обратился, я это знаю, к правительству Испании, чтобы Испания предприняла все шаги для того, чтобы выдать Шария. Хотя, казалось бы, это именно Испания предоставила Шарию политическое убежище в защиту его от гонений, от украинской власти», - рассказал он.

Кива обратил внимание на цинизм украинских властей, которые, по его утверждению, в связи с ситуацией упоминали в своих комментариях сына Шария.

«Сразу же после информации о задержании Анатолия Шария в Telegram-каналах, которые непосредственно принадлежат Офису президента Кириллу Тимошенко, это замглавы офиса президента, появилась информация, вдумайтесь в это: "Толик, не переживай, мы твоего сына вырастим патриотом Украины". То есть эти клоуны, они настолько аморальны, что они готовы даже использовать в своих грязных историях и детей. Они готовы над ними смеяться, надругаться», - отметил экс-депутат.

Днем 5 мая стало известно о задержании в Мадриде украинского блогера, основателя «Партии Шария» Анатолия Шария. Его подозревают в том числе в государственной измене, сообщила Служба безопасности Украины. Кива ранее заявлял, что Шария отпустили под подписку о невыезде, он вернулся в Барселону, где будет ждать решения об экстрадиции.