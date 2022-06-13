Жителям Запорожской области обнулят платы по кредитам в украинских банках и долги за ЖКХ

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Власти Запорожской области обнулят кредиты местных жителей перед украинскими банками. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Людям нет никакой логики платить банкам грабительские проценты за кредиты, учитывая, что все эти деньги идут на убийства этих же мирных людей. Зачем оплачивать собственное убийство? Все долги по кредитам украинских банков будут обнулены», - сказал РИА Новости Рогов.

Кроме того, запорожцам обнулят долги за ЖКХ по состоянию на 1 марта 2022 года и помогут решить проблемы с вкладами в украинских банках. Жителям рекомендовано выводить с них деньги и конвертировать в другие валюты.

Приазовская часть Запорожской и Херсонская области были взяты под контроль России в ходе специальной военной операции на Украине. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, восстановлены связи с Крымом, началось российское теле- и радиовещание.