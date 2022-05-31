Также советник главы Крыма сообщил, что в регион входят банки, готовятся порты и железная дорога.

© Фото: Hasan Albari, pexels

Херсонская и Запорожская области перешли на российскую мобильную связь и интернет. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Россия готовилась. Был опыт Крыма. Уже работает наша связь, входят банки, готовятся порты и железная дорога», - написал он в своем Telegram-канале.

Также Крючков напомнил, что Киев после отключения связи в Крыму устроил полуострову энергетическую, транспортную и водную блокады.

Ранее в Херсонской области ввели бивалютную зону для рубля и гривны. Также власти региона заявили, что русскому языку будет дан статус государственного наравне с украинским.