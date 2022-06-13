«Все порядочно»: боец ВСУ рассказал об отношении российских военных

По словам военнослужащего, в плену к нему относятся хорошо.

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К украинским военным в плену относятся порядочно - совсем не так, как запугивают бойцов. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Дмитрий Лендел.

По его словам, все получилось не так, как ему рассказывали, а «все наоборот».

«В итоге все наоборот получилось. Отнеслись ко мне нормально, хорошо. Покормили, дали сигарету покурить. Все было порядочно», - сказал он.

Ранее другие военные рассказали, что командиры психологически обрабатывают украинских бойцов, называя российских военнослужащих «головорезами» и «монстрами».

Сложившие оружие бойцы также призывают своих товарищей сдаваться. Они рассказывают, что на передовую их сослуживцев «кидают как пушечное мясо».