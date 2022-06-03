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Сложившие оружие бойцы рассказали, что говорят в ВСУ о российском плене

Станислав Иващенко
05:40 03.06.2022
Российских военных на Украине называют зверями и монстры, заявил военнослужащий ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В украинских СМИ рассказывают, что в российском плену военнослужащих избивают и морят голодом, однако в реальности ситуация противоположная. Об этом рассказали сложившие оружие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По словам бойца Виктора Воропаева, российских военных на Украине называют «плохие парни» и «монстры», говорят, что над попавшими к ним в плен издеваются, избивают их и не кормят, вплоть до истощения. На вопрос же, как на самом деле обстоят дела, военнослужащий ответил: «Наоборот».

Лейтенант ВСУ Александр Шувалдин также заявил, что СМИ и командиры психологически обрабатывают бойцов, называя россиян «головорезами».

«Я в плену нахожусь три дня, нормально русские относятся, как к человеку. Попросишь воды или сигарет, все дают», - сказал он.

Шувалдин отметил, что все это не соотносится с украинской пропагандой.

Ранее «Звезда» показала кадры из Центра временного содержания военнопленных ВСУ. Как говорят сами украинские военные, обращаются с ними «по-людски», вопреки ожиданиям пыток и избиений со стороны российских бойцов.

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