Еврокомиссия начинает дебаты по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС

Окончательное решение о статусе кандидата для Украины примут главы государств ЕС на саммите в Брюсселе.

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Европейские комиссары в понедельник, 13 июня, приступают к обсуждению вопроса о предоставлении Украине, а также Грузии и Молдавии, статусов стран-кандидатов в члены Евросоюза. В первый день пройдут дебаты, а уже 17 июня Еврокомиссия должна принять решение и подготовить рекомендацию.

Окончательное решение о предоставлении статуса или отказе в нем примут главы государств на саммите в Брюсселе 23-24 июня, уточняет РИА Новости. Статус кандидата необходим для начала переговоров о вступлении государства в ЕС.

В субботу, 11 июня, глава Еврокомиссии посетила Киев и одобрила усилия, которые прилагает президент Владимир Зеленский для вступления в Евросоюз. В то же время она отметила, что необходимо продолжить реформы, связанные с верховенством права и борьбой с коррупцией.

СМИ ранее сообщали, что некоторые страны Евросоюза не одобряют получение Украиной статуса кандидата. В частности, среди таких государств назывались Дания и Нидерланды.