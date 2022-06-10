Bloomberg: Дания и Нидерланды усомнились в готовности Украины получить статус кандидата в члены ЕС

Отмечается, что эта страна недостаточно соответствует критериям, «связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств».

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В американских СМИ появилась информация, что некоторые государства-члены Европейского союза - Нидерланды и Дания - выступают против предоставления статуса кандидата Украине на членство в Евросоюзе.

Дания заявила, что «Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств».

Власти королевства рекомендуют Киеву «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для достижения успеха по всем указанным направлениям. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что такие страны как Италия, Польша, Литва, Ирландия, Эстония и Германия на встрече послов ЕС заявили, что положительно смотрят на возможность членства Украины в составе большой европейской семьи со статусом кандидата.

«Момент будет важным для Украины, которая так много инвестировала в свое политическое будущее - в более тесные отношения с Европой», - приводит информацию издание.

Украине все еще нужно преодолеть возражения ключевых государств, которые противостоят расширению блока. Дания и Нидерланды заявили, что нельзя отдать предпочтение Украине перед существующими кандидатами.

«Процесс членства включает в себя сложный набор шагов и условий, которые обычно могут длиться более десяти лет», - подытоживает Bloomberg.

Ранее американское издание писало, что граница Финляндии и России может стать «стратегическим кошмаром» для НАТО в случае принятия этой скандинавской страны в военный блок.

Автор статьи Эмма Эшфорд считает, что вступление в альянс Финляндии и Швеции может иметь больше недостатков, чем преимуществ.