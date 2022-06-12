Bloomberg: Украине назвали условия для получения статуса кандидата в члены ЕС

Отмечено, что стоит продолжить проводить реформы по борьбе с коррупцией.

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Как отмечают в американской прессе, некоторые страны Европейского союза не совсем одобрительно относятся к получению Украиной статуса кандидата в члены европейского сообщества.

Отмечается, что 17 июня Европейская комиссия будет проводить рассмотрение украинской заявки и порекомендует предоставить этой стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Однако для этого необходимо выполнить некоторые условия.

В частности, речь идет об условиях, связанных с верховенством закона и борьбой с коррупцией на Украине. Об этом сообщает издание Bloomberg.

«Но все еще необходимо проводить реформы по осуществлению борьбы с коррупцией, например. Сегодняшнее обсуждение позволит нам завершить оценку к концу следующей недели», - приводит издание слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Некоторое время назад во время своего визита в Киев глава Еврокомиссии одобрительно высказалась об усилиях украинского президента Владимира Зеленского, предпринимаемых им для вступления в Европейский союз. Она отмечала, что «было много сделано для укрепления законодательства» на Украине, однако этого недостаточно.

Немногим ранее Bloomberg также сообщал, что две страны Евросоюза - Дания и Нидерланды - усомнились в готовности Украины получить статус кандидата в члены ЕС.

Тогда Дания заявила, что «Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств».