В настоящее время Россия поставляет в США и в страны Евросоюза необходимые комплектующие для оптимальной работы реакторов российского производства.

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Соединенные Штаты Америки могут столкнуться с серьезными последствиями для работы ректоров в случае, если Россия остановит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям. Об этом пишут ученые Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в материале для газеты The Hill.



«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более двадцати процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», - говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что многие реакторы в Соединенных Штатах и в странах Европы произведены Россией, которая поставляет для них необходимые комплектующие. По словам научных сотрудников, затянувшийся конфликт между РФ и западными государствами приведет к тому, что многие атомные электростанции будут вынуждены приостановить свою работу. В этом случае некоторые регионы могут столкнуться с нехваткой мощностей для потребительского спроса.

Также отмечается, что для решения этой проблемы США необходимо возобновить работу конверсионного завода в стране, который не протяжении долгого времени не функционировал. Однако, по мнению специалистов, он не сможет работать на полную мощность, если правительство не будет готово оказывать помощь.

Ранее Германия поддержала инициативу отказаться от поставок уранового топлива из России. Отмечено, что данное решение ударит по урановым поставкам на реакторы российского производства в Евросоюзе. Сообщается, что инициаторами этого предложения стали Польша и страны Прибалтики.