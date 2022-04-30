Politico: ФРГ поддержала инициативу отказа от урановых поставок из России
По сообщению СМИ, Федеративная Республика Германия поддержала инициативу отказаться от поставок уранового топлива из России. Отмечено, что данное решение ударит по урановым поставкам на реакторы российского производства в Евросоюзе.
Также это отразится на новых ядерных проектах. Добавлено, что это ударит по новым ядерным проектам, которыми управляет дочерняя компания «Росатома» в Западной Европе, базирующаяся в Париже.
Сообщается, что постоянный представитель Германии озвучила измененную позицию ФРГ. Так, отмечается, что якобы Германия выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, а также поддерживает запрет на российский уран. Информацию опубликовало издание Politico.
В издании отметили, что инициаторами стали Польша и страны Прибалтики. Также санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждались на встрече с послами Евросоюза и Еврокомиссией ранее на этой неделе.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза якобы планируют согласовать проект поэтапного отказа от нефти из России в рамках очередного пакета санкций на следующей неделе.
Позже посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что у России есть немало заготовок в ответ на британские санкции.