Politico: ФРГ поддержала инициативу отказа от урановых поставок из России

В издании отметили, что инициаторами этого предложения стали Польша и страны Прибалтики.

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По сообщению СМИ, Федеративная Республика Германия поддержала инициативу отказаться от поставок уранового топлива из России. Отмечено, что данное решение ударит по урановым поставкам на реакторы российского производства в Евросоюзе.

Также это отразится на новых ядерных проектах. Добавлено, что это ударит по новым ядерным проектам, которыми управляет дочерняя компания «Росатома» в Западной Европе, базирующаяся в Париже.

Сообщается, что постоянный представитель Германии озвучила измененную позицию ФРГ. Так, отмечается, что якобы Германия выступает за постепенный отказ от поставок нефти из России, а также поддерживает запрет на российский уран. Информацию опубликовало издание Politico.

В издании отметили, что инициаторами стали Польша и страны Прибалтики. Также санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждались на встрече с послами Евросоюза и Еврокомиссией ранее на этой неделе.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза якобы планируют согласовать проект поэтапного отказа от нефти из России в рамках очередного пакета санкций на следующей неделе.

Позже посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что у России есть немало заготовок в ответ на британские санкции.