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Крымский политолог поделился мнением о будущем Натальи Поклонской после ее отставки

Максим Крюков
16:58 13.06.2022
Председатель организации «Центр политического просвещения» подчеркнул, что бывший прокурор Республики Крым всегда вызывает интерес у общественности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Несмотря на то, что Наталья Поклонская не произвела фурор на должности в Россотрудничестве, которого от нее ожидали, она продолжит свою политическую деятельность. Такое мнение высказал председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я не удивлюсь увидеть Наталью Поклонскую в будущем в самой разной роли. Мне кажется, что с политикой она завязывать не будет, и дальше будет трудиться в этом направлении», - рассказал он телеканалу «Звезда».

Председатель организации также добавил, что Поклонская вызывает интерес у всех: и у простых людей, и у политических экспертов, и у журналистов. Однако, чаще всего слухи о ее назначении на самые разные должности не подтверждаются.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Она, в свою очередь, объяснила свою отставку с поста переходом на новое место работы.

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