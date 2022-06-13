Крымский политолог поделился мнением о будущем Натальи Поклонской после ее отставки

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Несмотря на то, что Наталья Поклонская не произвела фурор на должности в Россотрудничестве, которого от нее ожидали, она продолжит свою политическую деятельность. Такое мнение высказал председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Я не удивлюсь увидеть Наталью Поклонскую в будущем в самой разной роли. Мне кажется, что с политикой она завязывать не будет, и дальше будет трудиться в этом направлении», - рассказал он телеканалу «Звезда».

Председатель организации также добавил, что Поклонская вызывает интерес у всех: и у простых людей, и у политических экспертов, и у журналистов. Однако, чаще всего слухи о ее назначении на самые разные должности не подтверждаются.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Она, в свою очередь, объяснила свою отставку с поста переходом на новое место работы.