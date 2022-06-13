Путин освободил Наталью Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества
Поклонская была назначена на эту должность в феврале текущего года.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе.
Наталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества в феврале текущего года.