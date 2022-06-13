В стране и мире Путин освободил Наталью Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества Ян Брацкий Поклонская была назначена на эту должность в феврале текущего года. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», - говорится в документе. Наталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества в феврале текущего года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика