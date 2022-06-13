Поклонская объяснила свою отставку с поста замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская поблагодарила президента России за поддержку и оказанное ей доверие.

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Бывшая замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская объяснила свою отставку с поста переходом на новое место работы. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу», - написала Поклонская.

Указ об освобождении Поклонской от должности замглавы Россотрудничества был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 13 июня. Наталья Поклонская была назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества в феврале текущего года.