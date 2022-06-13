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Песков рассказал о речи Путина на ПМЭФ-2022

Ян Брацкий
10:55 13.06.2022
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня, пленарная сессия с участием Владимира Путина состоится 17 июня.
Песков рассказал о речи Путина на ПМЭФ-2022
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пагубное влияние санкций на международную экономику, продовольственный кризис и растущие цены на энергоресурсы - эти темы президент Владимир Путин обсудит с участниками пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное», - сказал представитель Кремля в интервью ТАСС.

В свете международных событий, Песков назвал речь Путина чрезвычайно важной. По его словам, сейчас ситуацию в международной экономике можно сравнить с идеальным штормом, во время которого многие политики наделали ошибок.

«Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия - слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга», - заключил Песков.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее главными целями заявлены - защита населения Луганской и Донецкой народных республик, денацификация и демилитаризация Украины.

Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против официальной Москвы экономические санкции. Ряд иностранных компаний сократили либо полностью приостановили свой бизнес на территории России.

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